«Спартак» может получить штраф за несоблюдение мер против коронавируса

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Футбольный клуб «Спартак» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче с «Зенитом».

За необеспечение выполнения требований, направленных на разрыв механизма передачи инфекции, в том числе использования болельщиками медицинских масок и перчаток и соблюдения социальной дистанции специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Так, по итогам расследования на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб „Спартак-Москва“» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ. Административные материалы направлены в Тушинский районный суд.

Ранее NEWS.ru писал, что сектор на трибунах московского «Спартака» может быть закрыт на один матч в случае повторных нарушений. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС из-за баннеров, посвящённых памяти националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак.

Помимо этого, «Спартак» был оштрафован на 200 тысяч рублей.