Парагвайский полузащитник футбольного клуба «Спартак» Лоренсо Мельгарехо может продлить контракт с московской командой.
Обсудим с клубом возможность продления контракта, когда вернусь из отпуска. Со своей стороны они уже обсудили, что хотели бы продлить со мной соглашение, — цитирует Мельгарехо Tigo Sports Paraguay.
Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года, текущее соглашение рассчитано до конца июня 2020 года.
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что во время зимнего трансферного окна не будет больших обновлений в составе команды, писал NEWS.ru.
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