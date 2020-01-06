https://static.news.ru/photo/a79d34b0-3212-11ea-8481-fa163e074e61_660.jpg Лоренсо Мельгарехо Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парагвайский полузащитник футбольного клуба «Спартак» Лоренсо Мельгарехо может продлить контракт с московской командой.

Обсудим с клубом возможность продления контракта, когда вернусь из отпуска. Со своей стороны они уже обсудили, что хотели бы продлить со мной соглашение, — цитирует Мельгарехо Tigo Sports Paraguay.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с февраля 2016 года, текущее соглашение рассчитано до конца июня 2020 года.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Томас Цорн заявил, что во время зимнего трансферного окна не будет больших обновлений в составе команды, писал NEWS.ru.