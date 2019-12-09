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Действующий президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов прокомментировал заявление учредителя футбольного клуба Владимира Гуриева, который заявил об обнаружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Абсурдно говорить о каких-то проблемах с отчётностью, если бухгалтер — представитель учредителей. Мы не то, что к отчётам, но и к финансам физического доступа не имели. Учредитель же мог в...