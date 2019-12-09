Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.
Первый гол в матче забил полузащитник «Сочи» Душан Лагатор на 39-й минуте. Нападающий «Рубина» Евгений Марков сравнял счёт на 49-й минуте встречи.
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. «Рубин» располагается на 13-м месте, имея в активе 19 баллов.
Активные болельщики обеих команд во время матча покинули трибуны, поддержав всероссийскую акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении футбольных фанатов.
Ранее футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1, писал NEWS.ru.
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