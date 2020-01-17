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Футболист Игорь Сикорский из мало кому известного украинского клуба «Агробизнес» признался, что находится в шоке после увольнения за поездку в Россию. Он отметил, что согласен с решением руководства, но при этом упомянул про двойные стандарты в отношении украинцев.

С другой стороны, когда Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины по футболу. — NEWS.ru) посетил хоккейный матч в Питере, это столько шума не вызвало, — сказал Сикорский в интервью изданию...