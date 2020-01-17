Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев вылетел из Москвы в Анталью, чтобы присоединиться к тренировочным сборам своей команды.
Переговоры московского ЦСКА по переходу к ним в команду Соболева не смогли прийти к логическому завершению,
Как сообщалось ранее, «Крылья Советов» не взяли Соболева на тренировочный сбор в Турцию. Также NEWS.ru писал, что московское «Динамо» продолжает поиски забивного нападающего, который сможет укрепить переднюю линию команды. Клуб выбирает между игроком «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко и форвардом Александром Соболевым.
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