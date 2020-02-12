https://static.news.ru/photo/dd36a812-4da2-11ea-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: spartak.com

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, что не смог перейти в клуб Английской премьер-лиги из-за проблем с рабочей визой.

Был вариант с Англией. По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда — не знаю даже, какая. Ждал, что с рабочей визой. В итоге [трансферу помешало то, что] у меня нет игр за сборную, — цитирует Соболева Sport24.

В чемпионате Англии действует лимит, по которому легионер должен сыграть в 75% матчей сборной своей страны за последние два года, если его национальная команда занимает с 31-го по 50-е место в рейтинге ФИФА.

Ранее «Спартак» официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.