Смолов о поражении «Арсеналу»: как тренируемся, так и играем

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов объяснил, что поражение от тульского «Арсенала» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу стало следствием неидеально выстроенного тренировочного процесса. Об этом он сказал болельщикам по окончании встречи. Слова форварда приводит «Спорт-Экспресс».

Отмечается , что по окончании матча Смолов подошёл к трибуне с болельщиками «Локомотива». На вопрос о причинах поражения Смолов сказал: «Как тренируемся, так и играем».

«Локомотив» в гостях потерпел поражение от тульского «Арсенала» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Евгений Марков (40-я и 58-я минуты), ещё один гол на счету Даниила Хлусевича (17-я). Единственный мяч «железнодорожников» на свой счёт записал Пабло (93-я).

После назначения немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотив» провёл девять матчей, в которых одержал две победы, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Ральф Рангник назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как сообщили в пресс-службе команды, бывший директор московского «Локомотива» по спорту и развитию будет руководить командой до окончания сезона-2021/22.