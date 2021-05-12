16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Смолов эмоционально отреагировал на победу в Кубке России

09:49, 13 мая 2021
Фёдор Смолов Фёдор Смолов Фото: fclm.ru

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в Кубке России. «Железнодорожники» обыграли «Крылья Советов» со счётом 3:1. Смолов стал автором второго гола. Своими эмоциями от победы 31-летний нападающий поделился на странице в Instagram.

Они не ставят на меня, но я ****** их, — процитировал Смолов рэпера OBLADAET.

«Локомотив» завоевал Кубок России в девятый раз. Форвард «железнодорожников» Франсуа Камано с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром турнира. «Крылья Советов» проиграли второй из своих финалов.

Ранее NEWS.ru подготовил материал о финале Кубка России.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео