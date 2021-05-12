Смолов эмоционально отреагировал на победу в Кубке России

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Нижний Новгород принял финал Кубка России по футболу. До этого матча «Локомотив» и «Крылья Советов» дважды встречались в Кубке России. И оба раза побеждали «железнодорожники». Третья встреча не стала исключением из правил. Москвичи расправились с самарцами со счётом 3:1.

Издевательство над Гильерме Буквально за первые четыре минуты матча Маринато Гильерме пришлось трижды спасать ворота «Локомотива». Для натурализованного бразильца эта встреча стала очередной психологической проверкой — буквально за несколько дней...