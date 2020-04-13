СМИ: выступающий за «Локомотив» Мариу заинтересовал «Спортинг»

https://static.news.ru/photo/5b691ab8-7db3-11ea-abbc-fa163e074e61_660.jpg Жоау Мариу Фото: instagram.com/joaomario

Полузащитник Жоау Мариу, выступающий за российский «Локомотив», заинтересовал португальский клуб «Спортинг», который рассматривает его трансфер. Об этом сообщил источник издания A Bola.

При этом права на 27-летнего футболиста принадлежат итальянскому «Интеру», а срок его аренды с «железнодорожниками» истекает 30 июня. При этом инсайдер издания пояснил, что полузащитника «Спортинга» Маркоса Акунью хочет купить «Интер», а «Спортинг» намерен выкупить у итальянского клуба Мариу, который является воспитанником португальского клуба.

При этом ранее сайт FC Inter News сообщил, что «Локомотив» хочет запросить снижение суммы трансфера за Мариу или предложить продление арендного соглашения на год.

В «Локомотив» Мариу перешёл в августе 2019 года. Он выступал не только за «Интер» и «Спортинг», но и за английский «Вест Хэм» и португальскую «Виторию Сетубал». В составе «Спортинга» Мариу стал обладателем Кубка Португалии по итогам сезона-2014/15 и Суперкубка Португалии 2015 года.

В составе португальской сборной Мариу провёл 46 игр, в которых забил два гола. При этом вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

От матчей без зрителей до выступления на островах — NEWS.ru представляет возможные места возобновления футбольных лиг.