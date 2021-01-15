СМИ: «Спартак» хочет взять Квинси Промеса в аренду

https://static.news.ru/photo/9a6cdec2-57ef-11eb-991b-fa163e074e61_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) проявляет интерес к ранее уже выступавшему за российскую команду полузащитнику амстердамского «Аякса» Квинси Промесу, уверяет нидерландский журналист Майк Вервей.

В подкасте издания De Telegraaf журналист заявил , что «Спартак» «ведёт себя очень настойчиво» по вопросу потенциального трансфера.

Но единственное, что я понимаю, так это то, что «Спартак» не может тратить большие деньги, а хочет взять игрока в аренду. Не могу себе представить, что «Аякс» сейчас отдаст его в аренду, — отметил Вервей.

Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Всего он провёл за «красно-белых» 115 матчей во всех турнирах, забив 59 голов. В текущем сезоне Промес отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче за «Аякс».

13 декабря 2020 года полиция Нидерландов задержала Промеса. По версии следствия, в конце июля во время семейной вечерники у своих знакомых футболист повздорил с одним из родственников, после чего нанёс ему удар ножом. Правоохранители начали расследование в ноябре, когда потерпевший заявил о получении ножевых ранений.

Как писал NEWS.ru, адвокат Промеса заявил, что спортсмен не мог совершить инкриминируемое ему преступление, так как «его там не было». В «Аяксе» отметили, что обвинения в адрес Промеса серьёзные, однако его вину ещё нужно доказать. 15 декабря задержанного освободили. Расследование инцидента продолжается.