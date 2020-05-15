СМИ: РФС хочет отказаться от продолжения сезона

https://static.news.ru/photo/ceeee34e-9692-11ea-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) намерен отказаться от возобновления Российской премьер-лиги сезона-2019/20 и считать его незавершённым.

В документе, который приводит Sport24, сказано, что «принимая во внимание сложившиеся обстоятельства и требования нормативных правовых актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, необходимо действовать исключительно в рамках разумного подхода к охране жизни и здоровья футболистов, тренеров, работников футбольных клубов и организаторов соревнований».

В связи с чем, сказано в документе, «следует отказаться от возобновления спортивного сезона-2019/2020 и считать его незавершённым».

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что возобновлять сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу рано, писал NEWS.ru.