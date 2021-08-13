СМИ рассказали, когда Месси дебютирует за ПСЖ

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Форвард Лионель Месси, который недавно перешёл в «Пари Сен-Жермен», вероятно, не сыграет в предстоящем матче против «Страсбура», поскольку ещё не находится в форме, сообщает Le Parisien.

Также под вопросом участие Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы. Серхио Рамос не сыграет из-за травмы.

Ожидается, что Месси сыграет не раньше 29 августа, когда парижане встретятся с «Реймсом».

Ранее сообщалось, что салфетка, которой Месси вытирал слёзы на прощальной пресс-конференции по случаю ухода из «Барселоны», выставлена на аукцион. Объявление появилось в пятницу, 13 августа, на платформе Mercado Libre.

5 августа руководство «Барселоны» объявило об уходе Месси. Сообщение появилось на официальном сайте клуба. Контракт 34-летнего игрока с испанским клубом истёк в конце июня. Стороны не смогли договориться о новом соглашении из-за финансовых проблем клуба.