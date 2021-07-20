Издание назвало кандидатов на пост главного тренера сборной РФ по футболу

Основными кандидатами на пост главного тренера сборной России по футболу являются Штефан Кунц, Курбан Бердыев и Валерий Карпин. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на осведомлённые источники.

Главным кандидатом в представленной тройке является Кунц. В настоящее время он является главным тренером молодёжной сборной Германии. Кунц руководит командой с 2016 года, за это время молодые футболисты дважды выигрывали чемпионат Европы.

Валерий Карпин с 2017 года руководит клубом «Ростов», наилучшее достижение которого за этот срок — пятое место в Российской премьер-лиге. Также Карпин работал в испанской «Мальорке», «Спартаке» и «Армавире».

Курбан Бердыев в 2019 году покинул должность главного тренера «Рубина». За время тренерской карьеры он дважды выигрывал чемпионат России, Кубок страны и два раза побеждал в Суперкубке России.

Экс-глава национальной футбольной сборной Станислав Черчесов оставил пост 8 июля текущего года. Под его руководством команда показала лучший результат в истории, став четвертьфиналистом чемпионата мира. На Евро-2020 подопечные Черчесова не сумели выйти в плей-офф турнира.

Ранее полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, где хочет жить после завершения спортивной карьеры.