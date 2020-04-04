СМИ: игрок «Спартака» Шюррле может перейти в «Бешикташ»

https://static.news.ru/photo/83cfe5fa-7678-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/andreschuerrle

Футболист московского «Спартака», чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле может покинуть столичный коллектив и перейти в стамбульский «Бешикташ». Об этом турецкие СМИ сообщили в субботу, 4 апреля.

Исходя из обнародованной информации, «Спартак» не станет выкупать контракт атакующего полузащитника у дортмундской «Боруссии» после того, как кончится срок аренды игрока.

Переход Шюррле в стамбульский клуб может состояться уже летом 2020 года, передаёт Fanatik.

Официального ответа представителей «Спартака» относительно возможного трансфера на данный момент не поступало.

Как ранее писал NEWS.ru, футболисты московского «Спартака» будут получать на 40% меньше зарплаты до восстановления тренировочного процесса.