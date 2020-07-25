Слуцкий считает, что судьи манипулируют игрой

https://static.news.ru/photo/d7db86dc-ce88-11ea-874a-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал российских судей. По его мнению, они могут манипулировать игрой футболистов.

После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается жёлтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой лёгкий обход VAR. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй жёлтой ничего смотреть не надо, — цитирует его РИА Новости.

Слуцкий считает, что таким образом судьи «сажают» игроков на жёлтые карточки. Данные действия он расценивает как манипуляцию. Он также усомнился в том, что увеличение жёлтых карточек действительно связано с повышением фолов в играх.

Ранее болельщики, эксперты лиги РПЛ и специалисты канала «Матч премьер» провели голосование за лучшего тренера в июле 2020 года. Им был признан наставник действующего чемпиона России — петербургского «Зенита» — Сергей Семак.