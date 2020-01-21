Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого в товарищеском матче с «Лехией» (1:0).
Единственный гол забил на 34-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин.
Для экс-наставника сборной России, ЦСКА и голландского «Витесса» Слуцкого победа стала первой на посту наставника казанцев.
Есть первая победа на сборах и первая победа Леонида Слуцкого в «Рубине»! 1:0— «Рубин» Казань (@fcrk)
#РубинЛехия| #FCRK pic.twitter.com/luMgK2UcDG January 21, 2020
Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче против команды «Аль-Увайнах» в Дохе, писал NEWS.ru.
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