Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого в товарищеском матче с «Лехией» (1:0).

Единственный гол забил на 34-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин.

Для экс-наставника сборной России, ЦСКА и голландского «Витесса» Слуцкого победа стала первой на посту наставника казанцев.

Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче против команды «Аль-Увайнах» в Дохе, писал NEWS.ru.

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