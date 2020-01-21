Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил первый гол за «Зенит» в товарищеском матче против команды «Аль-Увайнах» в Дохе.

Кокорин, вышедший на матч с капитанской повязкой, забил на 6-й минуте матча. Через две минуты отметился ещё одним голом. Ранее Кокорин забилпервый в 2020 году гол «Зенита». Главный тренер «Зенита»...