Слуцкий объяснил, зачем качался в кресле во время футбольных матчей

https://static.news.ru/photo/b0f7c3cc-8c53-11ea-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, почему раньше всегда качался на кресле во время матчей.

Качался, когда сидел на стуле, потому что так мой организм подсознательно реагировал на стресс, который я испытываю во время матча, — цитирует Слуцкого Sport24.

Он отметил, что больше не качается, потому что придумал новую «фишку». Теперь он больше времени проводит на ногах, шагая по технической зоне.

Ранее Слуцкий объяснил, почему он и нападающий «Зенита» Артём Дзюба любят шутить друг над другом. По его словам, они так проявляют друг к другу чувства, писал NEWS.ru.