Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов заявил, что слова представителей ряда международных организаций о том, что спорт вне политики, оказались ложью, передает «Спорт-Экспресс». В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили россиян от международных соревнований.
Все всегда говорили, что спорт вне политики. Но на деле оказалось, что спорт — это и есть политика. А слова ФИФА, УЕФА, МОК и всех остальных организаций, утверждавших о независимости от политики, оказались обыкновенной ложью, — заявил он.
27 июня стало известно о том, что Кудряшов завершил карьеру в сборной.
Ранее Кудряшов оценил возможный переход российского форварда Артема Дзюбы в один из турецких клубов. По мнению игрока, его соотечественник станет в местном чемпионате суперзвездой.