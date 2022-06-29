«Слова ФИФА и УЕФА оказались ложью»: Кудряшов об отстранении россиян Футболист Кудряшов заявил, что слова представителей ФИФА, УЕФА и МОК о спорте вне политики оказались ложью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фёдор Кудряшов

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов заявил, что слова представителей ряда международных организаций о том, что спорт вне политики, оказались ложью, передает «Спорт-Экспресс». В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили россиян от международных соревнований.

Все всегда говорили, что спорт вне политики. Но на деле оказалось, что спорт — это и есть политика. А слова ФИФА, УЕФА, МОК и всех остальных организаций, утверждавших о независимости от политики, оказались обыкновенной ложью, — заявил он.

27 июня стало известно о том, что Кудряшов завершил карьеру в сборной.

Ранее Кудряшов оценил возможный переход российского форварда Артема Дзюбы в один из турецких клубов. По мнению игрока, его соотечественник станет в местном чемпионате суперзвездой.