«Скоро вернусь в задницу»: игрок «Спартака» о возвращении в Россию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Кристофер Мартинс

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс анонсировал возвращение в Россию в социальных сетях. В посте он допустил курьёз, который удалил через три минуты, но пользователи успели сделать скриншоты.

Игрок из Люксембурга анонсировал скорое возвращение в Москву необычной фразой.

Все в порядке, я скоро вернусь в задницу, — написал он.

В «Спартаке» предположили, что он вбивал фразу через онлайн-переводчик, где мог перепутать слова «назад» и «задница», так как они однокоренные. Также в клубе допустили, что это был пранк.

25-летний Мартинс перешёл в «Спартак» в середине сезона-2021/22. За красно-белых он провел 10 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч.

30 июня стало известно, что певица МакSим выступит перед матчем «Спартака» с «Зенитом» за Суперкубок. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.