Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система видеоповторов впервые будет задействована на всех матчах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Также Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что система VAR будет реализована на всех оставшихся играх, и опубликовал список судейской бригады на предстоящий тур.

Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах, — сообщает пресс-служба РФС.

Защитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука рассказал, что не может представить себя в какой-либо другой команде, ранее писал NEWS.ru.

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