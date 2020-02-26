https://static.news.ru/photo/58d968e2-5875-11ea-8433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система видеоповторов впервые будет задействована на всех матчах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Также Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что система VAR будет реализована на всех оставшихся играх, и опубликовал список судейской бригады на предстоящий тур.

Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах, — сообщает пресс-служба РФС.

Защитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука рассказал, что не может представить себя в какой-либо другой команде, ранее писал NEWS.ru.