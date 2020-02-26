Система видеоповторов впервые будет задействована на всех матчах 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Также Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что система VAR будет реализована на всех оставшихся играх, и опубликовал список судейской бригады на предстоящий тур.
Во втором круге РПЛ система VAR будет работать на всех матчах, — сообщает пресс-служба РФС.
ÐÐ¾ Ð²ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¼ ÐºÑÑÐ³Ðµ Ð ÐÐ ÑÐ¸ÑÑÐµÐ¼Ð° VAR Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÑÑ Ð½Ð° Ð²ÑÐµÑ Ð¼Ð°ÑÑÐ°Ñ . ÐÑÐ¸Ð³Ð°Ð´Ñ Ð°ÑÐ±Ð¸ÑÑÐ¾Ð² Ð½Ð° 20 ÑÑÑ.— Ð Ð¤Ð¡ (@rfsruofficial)
pic.twitter.com/h85l4KbXoM February 26, 2020
Защитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука рассказал, что не может представить себя в какой-либо другой команде, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен