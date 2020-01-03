https://static.news.ru/photo/1d9a4d52-2f7e-11ea-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johan Nilsson/Tt/Global Look Press

Злоумышленники повредили статую футболиста итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича на его родине в шведском городе Мальмё. Полиция предполагает, что акт вандализма совершили поклонники местного одноимённого клуба.

У бронзового Златана отпилили ноги, а когда статуя упала, ей на голову надели чёрную майку с надписью жёлтого цвета «Швеция», сообщает телеканал SVT.

Цель акции не названа, но в ноябре 2019 года Ибрагимович купил четверть акций стокгольмского клуба «Хаммарбю». Он считается основным соперником «Мальмё», в котором нынешний игрок «Милана» делал первые шаги в футболе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 января Златан Ибрагимович отметился забитым мячом в первой же игре после возвращения в итальянский клуб. Матч был товарищеским, соперником миланцев оказалась любительская команда «Родензе». Отсюда и итоговый счёт — 9:0 в пользу представителя Серии А. Ибрагимович провёл на поле первый тайм и кроме результативного удара записал в свой актив голевой пас.