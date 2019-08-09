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Бывший сотрудник стадиона «Ахмат Арена» Ризван Эдильсултанов объяснил оскорбление судьи во время встречи «Ахмат» — «Спартак», которая закончилась победой москвичей со счётом 3:1.

Прежде всего я человек, который переживает за свою команду. Увидел безобразное судейство и не совладал с эмоциями, — приводит слова Эдильсултанова «Спорт-Экспресс». Кроме того, сотрудник стадиона считает, что арбитр подсуживал...