В пятом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» вратарь «Динамо» Антон Шунин получил повреждение, после чего «бело-голубые» вынуждены были заменить 32-летнего игрока. Голкипер сообщил, что выбыл из строя не некоторое время.
Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Я вернусь еще сильнее, — написал Шунин на своей странице в Instagram.
18 августа московское «Динамо» примет на своём стадионе «Локомотив».
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