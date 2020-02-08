https://static.news.ru/photo/4c8ad770-4b31-11ea-b71e-fa163e074e61_660.jpg Коннер Дути Фото: Conner Duthie/facebook.com

Полузащитник клуба Второй лиги Шотландии «Стенхаусмюир» Коннер Дути дисквалифицирован на два года за марихуану.

Наркотическое вещество обнаружили в допинг-пробе футболиста 16 марта 2019 года после домашнего матча Первой лиги со «Странраером», сообщает Edinburgh Evening News.

Ранее американская теннисистка Эбигейл Спирс была дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Спирс обнаружили прастерон, тестостерон и метаболиты, писал NEWS.ru.