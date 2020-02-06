Американская теннисистка Эбигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробе Спирс обнаружили прастерон, тестостерон и метаболиты, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
Дисквалификация начнётся с даты отстранения — 7 ноября 2019 года — и завершится 6 сентября 2021-го.
Трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр борец Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и может получить до четырёх лет дисквалификации, писал NEWS.ru.
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