https://static.news.ru/photo/97a0c164-48cc-11ea-858a-fa163e074e61_660.jpg Эбигейл Спирс Фото: si.robi/CC BY-SA 2.0/commons.wikimedia.org

Американская теннисистка Эбигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе Спирс обнаружили прастерон, тестостерон и метаболиты, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Дисквалификация начнётся с даты отстранения — 7 ноября 2019 года — и завершится 6 сентября 2021-го.

Трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр борец Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста и может получить до четырёх лет дисквалификации, писал NEWS.ru.