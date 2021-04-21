Широков объяснил развал Суперлиги

https://static.news.ru/photo/8c576486-a28d-11eb-a4ec-96000091f725_660.jpg Роман Широков Фото: АГН «Москва»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал приостановку проекта Европейской Суперлиги по футболу.

Изначально не особо верил в этот проект. Никто не дал бы 12 клубам просто так выйти. У них не было никакого проработанного плана. Всё это было сделано, чтобы выбить как можно больше денег у УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) для богатых клубов. Не знаю, удалось ли им выполнить эту задачу. Я думаю, что клубы, которые вошли в Суперлигу, только ухудшили своё положение. По крайней мере со стороны футбольной общественности они столкнулись с негативом, — сказал Широков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению экс-футболиста сборной России, организаторы Европейской Суперлиги не понесут сильного наказания.

Всё будет, как и было, думаю. Главная цель состояла в том, чтобы выбить деньги. Я не слышал ни единого положительного отзыва об этой Суперлиге. Фанаты, тренеры, даже футболисты этих клубов — все были против. Не понимаю одного: почему тот американский банк (JP Morgan), который собирался спонсировать Суперлигу, почему он не может помогать остальным клубам? Он мог бы стать одним из спонсоров УЕФА. Дать те же четыре-пять миллиардов на развитие многим клубам. Что им мешает? — заключил Широков.

12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Проект просуществовал два дня. Во вторник, 20 апреля, Суперлига объявила о приостановке турнира после выхода большей части участников.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор рассказал о намерении приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Интерес известного бойца к клубу продиктован прозвучавшим ранее заявлением семьи американских олигархов Глейзеров о желании продать контрольный пакет акций клуба после того, как проект футбольной Суперлиги потерпел крах на фоне жёсткой реакции УЕФА и футбольных фанатов.