Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что исполком организации принял решение продлить контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко до конца 2022 года.
Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до 31 декабря 2022 года, — цитирует Павелко пресс-служба УАФ.
Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.
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