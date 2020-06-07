Футбол

Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года

18:47, 07 июня 2020
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что исполком организации принял решение продлить контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко до конца 2022 года.

Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до 31 декабря 2022 года, — цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

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