Шевченко продлил контракт со сборной Украины до конца 2022 года

https://static.news.ru/photo/c93489c6-a8d6-11ea-986c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Шевченко Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что исполком организации принял решение продлить контракт с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко до конца 2022 года.

Исполком УАФ проголосовал за продление контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его штабом до 31 декабря 2022 года, — цитирует Павелко пресс-служба УАФ.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.