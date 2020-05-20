ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

https://static.news.ru/photo/844caabe-9a7b-11ea-8c67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Гончаренко возглавил московскую команду 12 декабря 2016 года. Под его руководством ЦСКА завоевалиСуперкубок России 2018 года и дошёл до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.