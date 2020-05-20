ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

Московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Новое соглашение с белорусским специалистом рассчитано до окончания сезона-2020/21, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Гончаренко возглавил московскую команду 12 декабря 2016 года. Под его руководством ЦСКА завоевалиСуперкубок России 2018 года и дошёл до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.
Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.
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