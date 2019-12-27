https://static.news.ru/photo/adafacd0-28ca-11ea-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Краснодар/facebook.com

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что хочет выиграть с командой Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Он также отметил, что ему не важно, как изменяется его стоимость на трансферном рынке.

Цели прежние: хочу стать чемпионом России с «Краснодаром». Возможно, и в этом сезоне. Ещё нет ничего невозможного, — цитирует Сулейманова Sport24.

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную десятилетия, состав которой определяли болельщики. В состав сборной вошли семь футболистов, которые выступали ранее или выступают в настоящем времени в московском ЦСКА. Среди игроков также капитан сборной России и нападающий «Зенита» Артём Дзюба, писал NEWS.ru.