Сергей Семак прокомментировал травму Азмуна

https://static.news.ru/photo/5fa35aaa-609b-11eb-959f-fa163e074e61_660.jpg Сердар Азмун Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после товарищеского матча с «Уралом» (3:2) прокомментировал травму Сердара Азмуна.

Так, в конце второго тайма футболист столкнулся с Романом Емельяновым. После этого инцидента он долгое время не мог подняться с газона.

Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни, — отметил Семак, слова которого приводит Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что футбольный клуб сделает в «Фиорентину» запрос о солидарных выплатах за переход нападающего Александра Кокорина.

Согласно действующим правилам ФИФА, при международном переходе клубам, за которые футболист играл в период с 12 до 23 лет, полагаются солидарные выплаты в совокупном размере 5% от суммы трансфера. Кокорин находился в «Анжи» около месяца.