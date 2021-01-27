Сергей Семак прокомментировал травму Азмуна

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после товарищеского матча с «Уралом» (3:2) прокомментировал травму Сердара Азмуна.
Так, в конце второго тайма футболист столкнулся с Романом Емельяновым. После этого инцидента он долгое время не мог подняться с газона.
Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни, — отметил Семак, слова которого приводит Sport24.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что футбольный клуб сделает в «Фиорентину» запрос о солидарных выплатах за переход нападающего Александра Кокорина.
Согласно действующим правилам ФИФА, при международном переходе клубам, за которые футболист играл в период с 12 до 23 лет, полагаются солидарные выплаты в совокупном размере 5% от суммы трансфера. Кокорин находился в «Анжи» около месяца.