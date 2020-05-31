Сергей Гуренко рассказал о первой встрече с Сёминым

https://static.news.ru/photo/54acc5f6-a32b-11ea-abf5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гуренко (справа) Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший защитник футбольного клуба «Локомотив» Сергей Гуренко рассказал о первой встрече с тренером московской команды Юрием Сёминым, которая произошла 25 лет назад.

Прекрасно помню нашу первую встречу. Сначала перед всей командой сказал: «Знакомьтесь, вот парень из Беларуси, на смотринах у нас, надеюсь, он их пройдёт и мы подпишем контракт!» Как после такого было не пройти? — цитирует Гуренко пресс-служба «Локомотива».

Футболист отметил, что Сёмин сразу располагает к себе, и назвал его тренером с большой буквы.

Гуренко является чемпионом России 2004 года, а также трёхкратным обладателем Кубка России в составе «Локомотива».

Контракт Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Руководство клуба не стало продлевать соглашение. С московским клубом Сёмин завоевал 13 трофеев.

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.