https://static.news.ru/photo/d3e86fe4-e45b-11e9-945b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов отметил, что петербургской команде стоит ждать опасности абсолютно от всех футболистов «Бенфики».

У «Бенфики» хорошее качество игры и техники, тут стоит ждать опасности абсолютно от всех футболистов. Футболисты хотят показать завтра свои лучшие качества, посмотрим, насколько это получится, — сказал Семак журналистам.

Семак добавил, клуб долго не играл в Лиге чемпионов и возвращение турнира в Санкт-Петербург — это праздник. Также специалист отметил, что Малком по-прежнему травмирован и не сыграет против «Бенфики», а Сердар Азмун постепенно набирает форму.

Матч «Зенита» с «Бенфикой» пройдёт 2 октября, начало игры в 22:00 мск.

Ранее Семак прокомментировал поражение от московского «Локомотива» со счётом 0:1 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги, писал News.ru.