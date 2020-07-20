Селюк: КДК притянул за уши ситуацию с футболкой защитника «Спартака»

https://static.news.ru/photo/b7ee0c84-ca6c-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/eshchenko.andrey38

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что реакция Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) на выход защитника «Спартака» Андрея Ещенко после поражения в полуфинальном матче Кубка России «Зениту» (1:2) в майке с оскорбительной фразой и медведем на груди притянута за уши.

Это притянуто за уши. Кто там в какой майке и где пошутил — в этом и есть интерес и атрибуты футбола. КДК РФС открыл ящик Пандоры после штрафа для Василия Кикнадзе за средний палец в отношении болельщиков, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, генерального директора «Локомотива» Кикнадзе надо было отлучать от матчей, тогда бы и другие футболисты стали более спокойны, потому что штраф — это ерунда.

Как КДК может наказывать болельщиков за фаеры и нецензурные кричалки, а футболистов — за майки, когда директора клуба всего лишь штрафуют? — возмущается он.

КДК РФС получил данные от делегатов о замечаниях в полуфинальных матчах Кубка России и перенесенном матче 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо». На их основании комитет рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко (Ещенко после игры вышел на поле в майке с оскорбительной фразой и медведем), а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».

После матча 27-го тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Краснодаром» в Сети появилось видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт в ходе празднования победы в первенстве России. Позднее гендиректор «сине-бело-голубых» заявил, что «Дзюба намекал, что будет со "Спартаком" в кубковом матче».

После встречи в полуфинале Кубка России защитник «красно-белых» Андрей Ещенко вышел на поле в майке с изображением медведя и нецензурной фразой, намекая на поведение генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет по этике оштрафовал Медведева на 200 тысяч рублей за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки команды.