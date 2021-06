Сдерживать Пукки: на что надеяться сборной России на Евро-2020

Итак, сборная России будет выступать в группе B, где нашими соперниками являются следующие команды: Бельгия, Дания и Финляндия. На первый взгляд может показаться, что группа у россиян слабая и нам не о чем беспокоиться. Конечно, в сравнении с квартетом F, в котором собрались сборные Венгрии, Франции, Германии и Португалии, наша группа может показаться проходным двором. Но это не так. Сборной России придётся постараться, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Кто фаворит в нашей группе, понятно всем без исключения. Сборная Бельгии не просто способна выйти с первого места из группы B, но и вполне может покуситься на победу в турнире. Три года назад подопечные Роберто Мартинеса остановились в полутора шагах от триумфального результата на чемпионате мира — взяли бронзовые медали. На Евро-2020 «красные дьяволы» постараются сделать следующий шаг. Все возможности у бельгийской команды для этого есть.

Роберто Мартинес обладает очень сильным коллективом, который просто до отвала напичкан звёздами мирового футбола: Куртуа, Лукаку, братья Азары, Тилеманс, Мертенс, Витсель. При желании Мартинес может собрать два равнозначных по силе состава.

Про уровень этого звёздного коллектива даже сложно сказать что-то неочевидное. Невероятные скорости, высокая результативность и далее по списку. И хоть атакующий полузащитник Эден Азар выглядит сейчас не так ярко, как три года назад, а плеймейкер Кевин де Брёйне, скорее всего, пропустит несколько стартовых матчей, это вряд ли как-то сильно скажется на перспективах сборной Бельгии.

Кому как не подопечным Черчесова, которые в рамках отбора на Евро-2020 провели два матча с бельгийцами, об этом знать. В 2019 году россияне дважды уступили команде Мартинеса с общим счётом 7:2.

Скандинавская команда не обладает таким мощным коллективом, как сборная Бельгии. Главная и, по сути, единственная звезда в команде — Кристиан Эриксен. Однако это обстоятельство нисколько им не мешает показывать в последние годы приличный результат на многих стартах. Так, например, на чемпионате мира 2018 года датчане добрались до 1/8 финала турнира, прошлой осенью могли выиграть в группе A в Лиге наций, а в отборе на Евро стали одной из пяти команд, кто не проиграл ни одного матча. Впечатляет?

Именно со сборной Дании у нас развернётся основная борьба за вторую строчку в группе. Очевидно, что датчане приложат все усилия, чтобы испортить нам настроение. Есть ли у них для этого потенциал? Вполне.

Оге Харейде, наставник датчан, сколотил организованную и дисциплинированную команду. Они очень здорово прессингуют и умеют с пользой пользоваться стандартами. Ещё одним важным преимуществом скандинавской команды является то, что последний матч в группе против сборной России они проведут на своём поле и, кажется, исключительно при своих болельщиках (фанаты из России не смогут посетить матч, так как наша страна входит в «оранжевую зону» для Дании).

Финны считаются аутсайдерами группы B. Топовых игроков в этой команде нет, слаженной игры — тоже. Да и само попадание на Евро для сборной Финляндии — это по большому счёту везение. Однако сразу ставить крест на этой команде тоже не стоит. У них есть свои сильные качества. Это в первую очередь бешеная мотивация, сумасшедшая самоотдача и Тиему Пукки, лучший бомбардир команды. Это главные двигатели сборной Финляндии. В этом плане они чем-то напоминают исландцев.

Очевидно, что на какие-то высокие места команда на Евро не претендует. Однако финны могут потрепать кому-нибудь нервы, как это было в матче отбора на ЧМ-2022 против украинцев. Подопечные Маркку Канервы сыграли вничью с командой Андрея Шевченко. И если с Пукки не играть надёжно, то это может кончиться для подопечных Черчесова хуже, чем для украинцев.

Хоть на бумаге группа кажется нормальной, расслабляться сборной России явно не стоит. На большом международном турнире каждая команда выжимает максимум. Это должна сделать и сборная России, чтобы иметь шанс выйти из группы. Мы явно выше по уровню сборной Финляндии, и нет какой-то пропасти в классе между нами и датчанами. При грамотной тактической игре в последнем матче результат может быть на нашей стороне.

— Проиграть, но не с крупным счётом, Бельгии

— Обыграть Финляндию

— Не проиграть Дании

Задачи-максимум:

— Зацепить ничью с Бельгией

— Обыграть Финляндию

— Не проиграть Дании

Как мы видим, разница в двух хороших сценариях не слишком большая. В обоих случаях Россия выйдет в плей-офф. В выходе в стадию плей-офф сборной России уверен и бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили. Более того, вопреки всем мнениям, он считает, что команда Черчесова может выйти с первого места.

В качестве сильных черт сборной России Кавазашвили отмечает высокую мотивацию и физическую подготовку.

Что касается последующих раундов, то вряд ли подопечным Черчесова удастся пройти дальше 1/8 финала. Уж слишком хорош подбор участников на Евро: Франция, Бельгия, Голландия, Германия — суперкоманды. Конечно, на европейском турнире были прецеденты, когда выигрывали слабые коллективы: Дания в 1992-м, Греция в 2004 году. Но это всё-таки исключения из правил. Так же как и матч 1/8 финала со сборной Испании на ЧМ-2018.

Статистический сайт Opta тоже не склонен верить в нашу сборную. Они отдают России только один процент на победу в турнире. Честно, и этого процента не нужно. Лишь бы без особых нервов вышли из группы.