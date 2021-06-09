Сдерживать Пукки: на что надеяться сборной России на Евро-2020

Три года назад банда Черчесова, сенсационно дошедшая до 1/4 финала домашнего чемпионата мира, смогла удивить и влюбить в себя всю страну. Сейчас, за несколько дней до старта Евро-2020/21, перед сборной России тоже стоят большие задачи. Главная из них — выход из группы. Смогут ли подопечные Черчесова пробиться в плей-офф турнира? Повторят ли успех трёхгодичной давности? А может, им по силам стать победителями Евро? Сейчас ответим на эти вопросы.

Итак, сборная России будет выступать в группе B, где нашими соперниками являются следующие команды: Бельгия, Дания и Финляндия. На первый взгляд может показаться, что группа у россиян слабая и нам не о чем беспокоиться. Конечно, в сравнении с квартетом F, в котором собрались сборные Венгрии, Франции, Германии и Португалии, наша группа может показаться проходным двором. Но это не так. Сборной России придётся постараться, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Сборная Бельгии

Тибо Куртуа Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто фаворит в нашей группе, понятно всем без исключения. Сборная Бельгии не просто способна выйти с первого места из группы B, но и вполне может покуситься на победу в турнире. Три года назад подопечные Роберто Мартинеса остановились в полутора шагах от триумфального результата на чемпионате мира — взяли бронзовые медали. На Евро-2020 «красные дьяволы» постараются сделать следующий шаг. Все возможности у бельгийской команды для этого есть.

Роберто Мартинес обладает очень сильным коллективом, который просто до отвала напичкан звёздами мирового футбола: Куртуа, Лукаку, братья Азары, Тилеманс, Мертенс, Витсель. При желании Мартинес может собрать два равнозначных по силе состава.

Про уровень этого звёздного коллектива даже сложно сказать что-то неочевидное. Невероятные скорости, высокая результативность и далее по списку. И хоть атакующий полузащитник Эден Азар выглядит сейчас не так ярко, как три года назад, а плеймейкер Кевин де Брёйне, скорее всего, пропустит несколько стартовых матчей, это вряд ли как-то сильно скажется на перспективах сборной Бельгии.

Кому как не подопечным Черчесова, которые в рамках отбора на Евро-2020 провели два матча с бельгийцами, об этом знать. В 2019 году россияне дважды уступили команде Мартинеса с общим счётом 7:2.

Сборная Дании

Кристиан Эриксен LiveMedia/Francesco Scaccianoce/Global Look Press

Скандинавская команда не обладает таким мощным коллективом, как сборная Бельгии. Главная и, по сути, единственная звезда в команде — Кристиан Эриксен. Однако это обстоятельство нисколько им не мешает показывать в последние годы приличный результат на многих стартах. Так, например, на чемпионате мира 2018 года датчане добрались до 1/8 финала турнира, прошлой осенью могли выиграть в группе A в Лиге наций, а в отборе на Евро стали одной из пяти команд, кто не проиграл ни одного матча. Впечатляет?

Именно со сборной Дании у нас развернётся основная борьба за вторую строчку в группе. Очевидно, что датчане приложат все усилия, чтобы испортить нам настроение. Есть ли у них для этого потенциал? Вполне.

Оге Харейде, наставник датчан, сколотил организованную и дисциплинированную команду. Они очень здорово прессингуют и умеют с пользой пользоваться стандартами. Ещё одним важным преимуществом скандинавской команды является то, что последний матч в группе против сборной России они проведут на своём поле и, кажется, исключительно при своих болельщиках (фанаты из России не смогут посетить матч, так как наша страна входит в «оранжевую зону» для Дании).

Сборная Финляндии

Финны считаются аутсайдерами группы B. Топовых игроков в этой команде нет, слаженной игры — тоже. Да и само попадание на Евро для сборной Финляндии — это по большому счёту везение. Однако сразу ставить крест на этой команде тоже не стоит. У них есть свои сильные качества. Это в первую очередь бешеная мотивация, сумасшедшая самоотдача и Тиему Пукки, лучший бомбардир команды. Это главные двигатели сборной Финляндии. В этом плане они чем-то напоминают исландцев.

Очевидно, что на какие-то высокие места команда на Евро не претендует. Однако финны могут потрепать кому-нибудь нервы, как это было в матче отбора на ЧМ-2022 против украинцев. Подопечные Маркку Канервы сыграли вничью с командой Андрея Шевченко. И если с Пукки не играть надёжно, то это может кончиться для подопечных Черчесова хуже, чем для украинцев.

Что мы в итоге имеем?

Хоть на бумаге группа кажется нормальной, расслабляться сборной России явно не стоит. На большом международном турнире каждая команда выжимает максимум. Это должна сделать и сборная России, чтобы иметь шанс выйти из группы. Мы явно выше по уровню сборной Финляндии, и нет какой-то пропасти в классе между нами и датчанами. При грамотной тактической игре в последнем матче результат может быть на нашей стороне.

Задачи-минимум в групповом этапе:

— Проиграть, но не с крупным счётом, Бельгии

— Обыграть Финляндию

— Не проиграть Дании

Задачи-максимум:

— Зацепить ничью с Бельгией

— Обыграть Финляндию

— Не проиграть Дании

Как мы видим, разница в двух хороших сценариях не слишком большая. В обоих случаях Россия выйдет в плей-офф. В выходе в стадию плей-офф сборной России уверен и бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили. Более того, вопреки всем мнениям, он считает, что команда Черчесова может выйти с первого места.

Мне кажется, что мы займём первое место в группе. Уже надоели бесконечные запугивания тем, что сборная Бельгии сильнее. Было немало примеров в футболе, когда сильные команды уступали посредственным. Наш же коллектив по уровню средний, — сказал Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

В качестве сильных черт сборной России Кавазашвили отмечает высокую мотивацию и физическую подготовку.

Перед ребятами стоит цель доказать, что не зря они заняли достаточно высокие места на чемпионате мира 2018 года. В принципе, играют одни и те же люди. Они научились грамотно смотреть на футбол, стали более опытными, многие футболисты уже играют в Европе, — добавил он.

Что касается последующих раундов, то вряд ли подопечным Черчесова удастся пройти дальше 1/8 финала. Уж слишком хорош подбор участников на Евро: Франция, Бельгия, Голландия, Германия — суперкоманды. Конечно, на европейском турнире были прецеденты, когда выигрывали слабые коллективы: Дания в 1992-м, Греция в 2004 году. Но это всё-таки исключения из правил. Так же как и матч 1/8 финала со сборной Испании на ЧМ-2018.

Статистический сайт Opta тоже не склонен верить в нашу сборную. Они отдают России только один процент на победу в турнире. Честно, и этого процента не нужно. Лишь бы без особых нервов вышли из группы.

20.5% - Based on our Stats Perform prediction model, we give France the highest chance of winning #EURO2020 (20.5%), followed by Belgium (15.7%) & Spain (11.3%). Calculation.



For more info on how the Stats Perform Predictor is calculated, click here: https://t.co/klelo4Kei4 pic.twitter.com/KRks8osaT5 — OptaJoe (@OptaJoe) June 4, 2021