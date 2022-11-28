Сборные Испании и Германии сыграли вничью на групповом этапе ЧМ

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Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в воскресенье, 27 ноября, на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Она завершилась со счетом 1:1, передает ТАСС.

В составе сборной Испании мяч на 62-й минуте встречи забил Альваро Мората. Ответный гол забил на 83-й минуте немецкий футболист Никлас Фюллькруг. Оба автора забитых мячей вышли на поле только во втором тайме.

В настоящий момент команда Испании идет на первом месте в турнирной таблице группы Е, у нее 4 очка. Далее следуют сборные Японии и Коста-Рики, у них по 3 очка. Германия находится внизу таблицы — у нее 1 очко.

В заключительном туре испанцы сыграют с японцами, а Германия встретится со сборной Коста-Рики. Обе игры пройдут 1 декабря. Сборная Германия сохраняет шансы на выход в плей-офф. Это произойдет в случае ее победы над Коста-Рикой, при этом Япония должна проиграть Испании или сыграть с ней вничью.

Сборная Германия является четырехкратным чемпионом мира (1954-й, 1974-й, 1990-й, 2014-й). Испанцы побеждали на чемпионате мира лишь однажды (2010-й).

Ранее сборная Хорватии разгромила национальную команду Канады на чемпионате мира по футболу в Катаре со счетом 4:1. После окончания матчей второго тура в группе F в активе Хорватии — четыре очка, столько же у Марокко. У Бельгии — три очка, Канада не набрала ни одного.