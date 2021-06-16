Сборная Уэльса обыграла Турцию в матче чемпионата Европы — 2020

https://static.news.ru/photo/06871986-ced0-11eb-ac82-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/fawales

Сборная Уэльса обыграла национальную команду Турции во втором матче группового этапа чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:0. Встреча группы A проходила в Баку (Азербайджан).

Счёт в игре открыл Аарон Рэмзи, полузащитник итальянского «Ювентуса», на 42-й минуте, реализовавший выход один на один после шикарной передачи Гарета Бэйла. Бэйл мог удвоить преимущество валлийцев в счёте, но на 61-й минуте не реализовал пенальти, пробив намного выше ворот.

Увеличить отрыв удалось в компенсированное время (90+5). Ворота турецкой команды поразил Коннор Робертс.

Ранее в группе B сборная России оказалась сильнее финнов. Подопечные Станислава Черчесова набрали три очка после двух матчей и сравнялись с финнами и бельгийцами. В четверг, 17 июня, Бельгия сыграет с Данией, матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня в Копенгагене с командой Дании. Начало в 22:00 мск.