Этот тур изначально не имел гвоздевого матча, что, возможно, сказалось в итоге на его средней результативности: она вновь упала ниже отметки в два гола за игру (15 мячей в восьми играх). При этом четыре встречи завершились вничью, а гостям не удалось победить ни разу. На этом фоне ярче всех проявил себя «Краснодар», одержавший крупную победу над екатеринбургским «Уралом». Поэтому вполне логично, что в символическую сборную тура, которую представляет NEWS.ru, «быки» делегировали двух игроков, в то время как из других команд мы смогли выбрать лишь по одному кандидату.

Николай Заболотный

«Сочи»

Южанам, принимавшим на своём поле московский «Спартак», победа была нужна кровь из носу — чтобы обеспечить себе необходимый задел в борьбе за сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) перед двумя заключительными турами чемпионата. В атаке «курортникам» сильно напрягаться не пришлось, поскольку уже в середине первого тайма защитник «красно-белых» Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. А вот на оборону и голкипера сочинцев выпала приличная нагрузка. Вратарю Николаю Заболотному было вдвойне тяжело — ведь стражем ворот номер один у черноморцев является Сослан Джанаев, вынужденно пропускавший встречу со «Спартаком». Тем не менее Заболотный справился, отразив несколько непростых ударов москвичей. А в одном из эпизодов Николай, возможно, не без нарушения правил, нейтрализовал выход один на один аргентинского форварда гостей Эсекьеля Понсе. Многие эксперты после изучения видеоповтора утверждали, что в этом моменте голкипер должен был получить красную карточку, а в ворота хозяев следовало назначить пенальти. Однако Заболотного это должно волновать меньше всего: он любой ценой старался защитить свои ворота, и ему это удалось. А все остальные вопросы — к главному судье матча и системе VAR.

Сергей Петров

«Краснодар»

После двух неудачных по результату матчей (2:4 с петербургским «Зенитом» и 0:1 с казанским «Рубином») краснодарцы наконец-то порадовали своих поклонников игрой, с которой можно претендовать на путёвку в Лигу чемпионов. При этом на достаточно хорошем уровне сыграла вся команда Мурада Мусаева, никто из футболистов не допускал провалов и серьёзных ошибок. Сергей Петров на правом фланге обороны заслуживает быть отмеченным не только по причине привычно частых и острых подключений в атаку. На его бровке у «Урала» действовал Отман Эль-Кабир, выделявшийся в составе «шмелей» в последних встречах. Однако Петров вчистую выиграл дуэль у своего визави, чем помог «быкам» одержать не просто убедительную, а ещё и «сухую» победу, которая вернула их на третье место в таблице РПЛ.

Павел Аликин

«Уфа»

Наша символическая сборная без одного из центральных защитников «Уфы» — это уже своего рода моветон. Сверхнадёжная игра подопечных Вадима Евсеева в обороне стала одним из символов нынешнего во всех смыслах необычного сезона. Вот и в выездном матче с «Локомотивом» уфимцы были близки к очередной «сухой» победе, поведя в счёте в концовке первого тайма. «Железнодорожники», отчаянно пытавшиеся сохранить вторую строчку в таблице, 80 минут ничего не могли поделать с оборонительными редутами соперника, которыми уверенно руководил капитан команды Павел Аликин. А ведь из-за травм и дисквалификаций защитная линия «Уфы» выглядела непривычно, и её экспериментальному составу было вдвойне непросто сдержать натиск одного из грандов РПЛ. В итоге «Локомотив» всё-таки ушёл от поражения, но вряд ли у кого-то поднимется рука бросить камешек в огород башкирского «министерства обороны».

Михаил Сиваков

«Оренбург»

«Газовики» с Южного Урала уже, образно говоря, одной ногой в первом дивизионе — Футбольной национальной лиге (ФНЛ): спасти команду от вылета из РПЛ может только чудо. Расставание с премьер-лигой, по всей вероятности, будет официально оформлено в следующем туре, когда «Оренбург» пожалует в гости к питерскому «Зениту». Понятно, что действующий чемпион страны пожелает «потренироваться на кошках» в преддверии полуфинала Кубка России с московским «Спартаком». А пока обречённые — да ещё и подкошенные локальной эпидемией коронавируса — оренбуржцы бьются из последних сил и даже отбирают очки у клубов из топ-5 РПЛ. В этом туре в числе пострадавших оказался «Ростов», так и не сумевший распечатать ворота аутсайдера. Поэтому отмечаем качественную работу центрального защитника «Оренбурга» Михаила Сивакова и его партнёров по команде.

Дуглас Сантос

«Зенит»

Петербуржцы после досрочного оформления второго кряду чемпионского титула с радостью воспользовались возможностью провести ротацию состава: в гостевом матче с грозненским «Ахматом» Сергей Семак внёс коррективы в каждую из линий. Однако совсем без игроков «основы» обойтись было нельзя — иначе был риск всерьёз оконфузиться, что лучшему клубу страны совсем не к лицу. По этой причине на флангах обороны привычно оказались Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос, во многом определяющие игру «Зенита» в каждом поединке. Вот и в Грозном бразилец снова оказался в числе самых заметных игроков: в частности, после его идеальной диагональной подачи слева Себастьян Дриусси забил эффектный гол, позволивший «сине-бело-голубым» избежать поражения.

Даниил Уткин

«Краснодар»

20-летний центральный полузащитник, прогрессируя не по дням, а по часам, становится всё более влиятельной фигурой в игровом ансамбле Мурада Мусаева. Казалось бы, все три мяча в ворота «Урала» забили легионеры: швед Маркус Берг, португалец Мануэл Фернандеш и француз Реми Кабелля с пенальти. Но давайте обратим внимание, кто сделал нацеленную верховую передачу, после которой Берг головой переправил мяч в ворота. Да, это был Даниил Уткин, а первый гол сыграл важнейшую роль в этой встрече, позволив «быкам» вести игру в том ключе, в каком планировал их тренерский штаб. И Уткин был одним из тех игроков, которые с блеском этот план реализовывали, выполняя огромный объём работы и организуя быстрый выход из обороны в атаку.

Максимилиан Филипп

«Динамо»

«Бело-голубые» после коронапаузы в чемпионате никак не могли выиграть: перенесённый матч с «Краснодаром» сменился двумя ничьими (с ЦСКА и «Сочи»), а затем и вовсе последовали два поражения — от тульского «Арсенала» (0:1) и «Урала» (1:2). И вот уже в полный рост встала проблема сохранения места в РПЛ. А в гости к команде Кирилла Новикова приехали самарские «Крылья Советов», воспрянувшие духом после назначения на пост главного тренера Андрея Талалаева. Однако динамовцы не позволили волжанам продлить беспроигрышную серию, одновременно прервав свою безвыигрышную. Судьбу встречи предрешили два пенальти, назначенные в ворота гостей ещё в первом тайме. Первый из них заработал и уверенно реализовал Максимилиан Филипп. Немецкий атакующий хавбек очень вовремя показал футбол приличного уровня, принеся команде важнейшие три очка.

Олег Иванов

«Ахмат»

Грозненцам на финише чемпионата очки нужны как воздух — команда Игоря Шалимова идёт на четвёртом месте с конца в турнирной таблице и всё ещё рискует покинуть элитный дивизион по итогам затянувшегося сезона. Поэтому против «Зенита», приехавшего в столицу Чечни «полуторным» составом (Артём Дзюба и Сердар Азмун, например, вообще остались в Питере), «Ахмат» играл на победу. И даже довольно быстро повёл в счёте, когда Олег Иванов эффектным ударом наказал голкипера Андрея Лунёва за грубую ошибку. А когда питерцы отыгрались, хозяева продолжали искать шанс, чтобы всё-таки добыть три очка, строя большинство своих атак именно через Иванова. Олег, конечно, иногда притормаживал в принятии решений, но в целом сыграл весьма достойно и стал лучшим игроком в составе своей команды.

Хвича Кварацхелия

«Рубин»

Одна из интриг обозреваемого тура таилась в противостоянии ЦСКА и казанского «Рубина», которое можно было озаглавить так: «Леонид Слуцкий против своей бывшей команды». Кое-кто из болельщиков полагал, что бывший наставник «армейцев» не станет упорствовать и «подарит» три очка «красно-синим», включившимся в борьбу за пропуск в Лигу чемпионов. Тем паче что москвичи действительно нынче на ходу, выиграв три последние встречи с общим счётом 10:0. Однако Леонид Викторович доказал, что он в подобные «жмурки» не играет: дружба с Виктором Гончаренко дружбой, а табачок всё-таки врозь. После забитого «армейцами» мяча игроки «Рубина» не только не смирились с поражением — напротив, стали ещё более активно искать свой шанс в атаке. В итоге его нашёл самый, пожалуй, талантливый из молодых футболистов казанской команды. Хвича Кварацхелия так искусно поймал на финт Ивана Облякова, что тот вынужден был нарушить правила в своей штрафной. Пенальти хладнокровно реализовал Евгений Марков, но в герои матча, безусловно, стоит записать 20-летнего Хвичу, ставшего олицетворением твёрдого характера нового «Рубина», «не бросающего вёсла» (цитата Слуцкого на послематчевой пресс-конференции) после первой же неудачи.

Джефферсон Фарфан

«Локомотив»

Форвард перуанской сборной, которому в конце октября исполнится 36 лет, в последний раз выходил на поле в футболке «Локомотива» больше 14 месяцев назад — 4 мая 2019 года в Туле, где «красно-зелёные» уступили «Арсеналу» (0:2). Потом была тяжёлая травма колена, вынудившая Джефферсона Фарфана пропустить почти весь сезон-2019/20. А когда чемпионат ушёл на паузу из-за пандемии и у опытного нападающего появился шанс вернуться в строй в отложенной концовке чемпионата, он стал первой жертвой коронавируса среди всех игроков РПЛ. Врагу не пожелаешь такой череды несчастий! Однако Фарфан не сломался, быстро справился с коварной болезнью и успел-таки сыграть в этом чемпионате. Да как сыграть! Выйдя на замену за 20 минут до конца матча с «Уфой» при счёте 0:1, перуанец спас «железнодорожников» от поражения, головой замкнув точнейшую навесную передачу Жоау Мариу с правого фланга. Набранное очко поистине может стать серебряным для «Локомотива» и принести команде вместе с титулом вице-чемпиона страны прямой пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов.

Евгений Луценко

«Арсенал»

Что ещё можно сказать нового про нападающего, который исправно забивает в каждом из шести (!) матчей своей команды после возобновления чемпионата? Наверное, следует назвать очередную жертву тульского бомбардира — на сей раз это был «Тамбов», получивший «подарок-сюрприз» от Евгения Луценко после того, как вроде бы удалось отыграться и появилась надежда набрать очки в выездном поединке. Обязательно следует добавить, что форвард «оружейников» забил свой 15-й мяч в чемпионате и теперь лишь на один гол отстаёт от лидера гонки голеадоров — зенитовца Артёма Дзюбы. И, конечно, стоит обратить внимание на то, что добытая усилиями Луценко победа вернула «Арсенал» в ряды претендентов на итоговое шестое место в таблице РПЛ, которое при определённых обстоятельствах может дать возможность принять участие в квалификации нового сезона в Лиге Европы.