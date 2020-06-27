И во втором после рестарта сезона туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) не обошлось без несыгранного матча: теперь жертвой вспышки коронавируса стал «Оренбург», чей поединок с «Краснодаром», скорее всего, обернётся для «газовиков» техническим поражением. «Быков» тоже можно назвать пострадавшей стороной, поскольку команда Мурада Мусаева уже во втором туре кряду сталкивается с соперником, в пожарном порядке уходящим на карантин (неделей ранее это было московское «Динамо»). А игроки «Краснодара» по этой причине не имеют возможности попасть в символическую сборную, которую представляет NEWS.ru и которая после коронапаузы выглядит несколько неполноценной ввиду чрезвычайной ситуации, сложившейся в российском футболе.

Александр Максименко

«Спартак»

Тур в целом продемонстрировал значительное превосходство обороны над атакой: в семи матчах было забито лишь 13 мячей, а пять голкиперов заработали очередные «сухари». Наибольший вклад вратарей в итоговый результат — нулевую ничью — наблюдался в поединке столичного «Спартака» и «Уфы». И несмотря на то, что страж ворот гостей Александр Беленов стал автором, пожалуй, самого громкого и обсуждаемого сэйва, остановив мяч в самой концовке встречи на линии ворот, лавры прима-голкипера тура достаются, по нашему мнению, всё же не ему. А его «красно-белому» коллеге и тёзке Максименко. В начале второго тайма, когда «Уфа» перешла от «окопной» обороны к резким контратакам, спартаковский вратарь вытащил несколько весьма опасных и неприятных мячей после ударов и с игры, и со «стандартов». А ведь пропусти москвичи в одном из этих эпизодов, далеко не факт, что они сумели бы отыграться и добыть хотя бы ничью.

Марио Фернандес

ЦСКА

В столичном дерби «Динамо» — ЦСКА, откровенно говоря, смотреть было не на что. «Бело-голубые» несколько дней перед этим сидели на карантине, не имея возможности тренироваться, и получили добро на игру практически основным составом (за исключением троих инфицированных) лишь ночью накануне матча. «Армейцы» после разгрома в предыдущем туре от питерского «Зенита» (0:4) на время лишились главного тренера, который сбежал в родную Белоруссию и заявил об отставке. Так что в дерби «ослабевших силовиков» рассчитывать на зрелищный футбол изначально не приходилось. Хорошо ещё, что на общем сером фоне выделялись отдельные персонажи, не привыкшие опускаться ниже своего уровня. В составе «красно-синих» таковым стал Марио Фернандес, пытавшийся оживить вялые действия своих партнёров по команде.

Александр Пуцко

«Уфа»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча на «Открытие Арене» нахваливал оборону соперника, не один раз напомнив, что «Уфа» в нынешнем сезоне не позволила забить «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву» и вообще пропускает настолько мало, что идёт по этому показателю на втором месте, уступая лишь действующему чемпиону из Петербурга. Действительно, главный тренер башкирского клуба Вадим Евсеев (сам, напомним, бывший защитник) возвёл безопасность ворот своей команды в основополагающий принцип. Переиграть тройку центральных защитников Йонуц Неделчару — Александр Пуцко — Джемал Табидзе, в которой звенья могут меняться без ущерба для надёжности, — задача почти невыполнимая для форвардов любого клуба РПЛ. А у Пуцко — воспитанника спартаковской школы — в поединке с «красно-белыми» был дополнительный стимул: тот самый, который часто бывает у футболистов во встречах с бывшими командами. И с задачей «обнуления» нападения «Спартака» Александр справился.

Иван Ордец

«Динамо»

Для команды Кирилла Новикова, очутившейся накануне столичного дерби в условиях упомянутой выше чрезвычайной ситуации, важно было сплясать от печки. То есть позаботиться в первую очередь о надёжности тылов. Так что на динамовских центральных защитников в поединке с ЦСКА возлагалась особая миссия. В итоге тандем Владимир Рыков — Иван Ордец не сплоховал, избавив голкипера Антона Шунина от львиной доли хлопот по спасению ворот. При этом украинский легионер предстал в более выгодном свете, нежели его коллега с российским паспортом. Во-первых, Ордец, в отличие от Рыкова, обошёлся в этом матче без жёлтой карточки, во-вторых, в одном из эпизодов едва не принёс «бело-голубым» победу, замыкая головой навес Кирилла Панченко со штрафного. Мяч, на счастье голкипера «красно-синих» Игоря Акинфеева, прошёл в сантиметрах от верхнего угла ворот.

Дуглас Сантос

«Зенит»

После коронапаузы в составе «сине-бело-голубых» ярче всех себя проявляет Малком. Бразилец, долго залечивавший травму осенью, в начале сезона, теперь явно ловит кайф от возвращения футбола и своего камбэка на поле. Однако тактическая позиция Малкома — атакующий игрок правой бровки — рискует создать определённый дисбаланс в игре «Зенита» в виде чрезмерного акцента на один фланг при организации атак. Проблема может стать более явственной ещё и по той причине, что на противоположной бровке в отсутствие Юрия Жиркова пока не получается проявить себя должным образом ни Далеру Кузяеву, ни смещающемуся туда Магомеду Оздоеву. В домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» этот дисбаланс мог стать критическим и отчасти привёл к отрицательному результату после первого тайма. Однако в итоге «Зениту» ситуацию удалось выправить в том числе и благодаря активным действиям Дугласа Сантоса. Левый защитник петербуржцев стал в хорошем смысле альтернативой Малкому, заметно оживив игру команды на своём фланге.

Никита Бурмистров

«Сочи»

Команда с Черноморского побережья снова получает возможность делегировать своих представителей в нашу символическую сборную. Действительно, достаточно однократного издевательства над ростовскими юниорами, когда в предыдущем туре в их ворота цинично отгрузили десяток мячей. На сей раз «курортникам» пришлось столкнуться с куда более серьёзным соперником, да ещё и отыгрываться после пропущенного от «Ахмата» в Грозном мяча. Сделать это сочинцам удалось в компенсированное время первого тайма. Никите Бурмистрову, игравшему на позиции одного из центральных полузащитников, удался весьма эффектный удар с лёта из-за пределов штрафной площади. Ничья на выезде позволила «Сочи» сохранить вполне комфортное положение в середине турнирной таблицы РПЛ.

Денис Глушаков

«Ахмат»

Поединок «Ахмата» и «Сочи» откомандировал в нашу звёздную сборную и второго опорного хавбека. Денис Глушаков становится одним из самых ярких игроков рестарта чемпионата. В предыдущем туре бывший капитан «Спартака» помог грозненцам одержать волевую и голевую победу в Самаре (4:2), отметившись несколькими результативными действиями. Теперь он вновь забил, открыв счёт в матче с «Сочи». Глушаков, получив передачу с левого фланга, красиво обыграл защитника и неотразимо пробил в угол ворот Сослана Джанаева. Многие специалисты и болельщики в один голос заговорили, что нынешний Денис играет на уровне себя самого трёхлетней давности — то есть чемпионского сезона в составе «красно-белых». С таким Глушаковым вылет из премьер-лиги «Ахмату» точно не грозит.

Алексей Ионов

«Ростов»

Команда Валерия Карпина готовилась (если в данном случае вообще уместно употреблять этот глагол) к домашней встрече с тульским «Арсеналом» примерно в таком же режиме, как «Динамо» — к дерби с ЦСКА. Даст местный филиал Роспотребнадзора добро на участие в матче игроков основного состава, имеющих отрицательные тесты на коронавирус, или повальный карантин для всего основного и молодёжного состава останется в силе? Не придётся ли второй кряду поединок играть 17-летними пацанами из донской академии? В конце концов, сможет ли сам Карпин появиться у кромки поля и руководить командой? К счастью, в последний момент ситуация разрешилась благополучно, и засидевшиеся на карантине ростовчане бросились разрывать «канониров» — пока были силы. Хватило их почти на целый тайм, в течение которого «жёлто-синие» создали необходимый для победы задел в два мяча. Павел Мамаев отличился спустя полминуты после стартового свистка арбитра, а автором мяча, принёсшего «Ростову» три очка, стал Алексей Ионов, забивший эффектный гол в падении головой. После перерыва туляки один мяч отыграли, но именно гол Ионов позволил дончанам вновь включиться в борьбу за путёвку в Лигу чемпионов.

Алексей Миранчук

«Локомотив»

В один ряд с Малкомом и Глушаковым по итогам первых двух туров возобновлённого чемпионата РПЛ можно и нужно поставить Алексея Миранчука. Лидер «железнодорожников» убедительно доказывает, что после трёхмесячной паузы находится в отменной форме и готов тащить свою команду к прямому выходу в групповой турнир Лиги чемпионов, который гарантирует второе место в итоговой таблице премьер-лиги. В предыдущем туре Алексей забил единственный и победный мяч в домашнем матче с «Оренбургом», а теперь в Казани и вовсе оформил дубль, добавив к эффектному голу с игры хладнокровно реализованный пенальти. «Рубин» после этого дуплета в себя не пришёл и позволил «Локомотиву» сохранить комфортное преимущество в два мяча до финального свистка. А Алексей Миранчук такими темпами явно заработает себе приличное резюме, чтобы уже нынешним летом отправиться в какой-нибудь достойный клуб из топ-5 европейских чемпионатов.

Антон Зиньковский

«Крылья Советов»

Вывеска матча «Зенит» — «Крылья Советов» откровенно не предвещала никакой интриги. Что может быть интересного в противостоянии без шести туров чемпиона России и главного аутсайдера турнира, обосновавшегося на последнем, 16-м месте? Однако после первого тайма все, кто смотрел эту игру, недоумевали: а точно ли в футболках означенных команд вышли те самые игроки, которые должны были? Самарцы спокойно и организованно оборонялись, пресекая все попытки петербуржцев создать остроту у ворот, и не забывали про контрвыпады. Один из таковых и оказался результативным. Причём Антон Зиньковский и Максим Глушенков вдвоём оставили в дураках куда более опытную и превосходящую их количественно оборону «сине-бело-голубых». Первый вовремя увидел, как второй открылся за спину Ярославу Ракицкому, и выполнил ювелирный навес, после которого грех было не положить мяч в сетку ворот головой. Зиньковский вообще был хорош на своём левом фланге, однако второй тайм с неоднозначным судейством свёл все усилия молодого хавбека и его партнёров по «Крыльям» на нет. А спустя пару дней после поражения в Питере был отправлен в отставку главный тренер волжан Миодраг Божович. Теперь спасать самарцев от вылета из РПЛ будет Андрей Талалаев.

Эрик Бикфалви

«Урал»

В скудном на забитые мячи 24-м туре сразу три футболиста умудрились оформить дубль. Алексея Миранчука мы уже отметили, включив в нашу символическую сборную на привычной для него позиции атакующего полузащитника. Осталось сделать выбор между Артёмом Дзюбой из «Зенита» и Эриком Бикфалви из екатеринбургского «Урала». На наш взгляд, румын убедительно берёт верх в этой заочной дуэли. Почему? Во-первых, Дзюба оба своих мяча в ворота «Крыльев Советов» забил с пенальти, справедливость назначения одного из которых вызывает большие сомнения. Во-вторых, Бикфалви, тоже открывший счёт в домашней встрече с «Тамбовом» с 11-метрового, добыл важнейшую победу для уральцев красивым ударом после изящной комбинации, в которой Юрий Бавин делал голевую передачу, не опуская мяч на газон, а наш герой нанёс результативный удар также с лёта. И пусть Эрик не остался на поле до конца матча, получив в концовке красную карточку за второе предупреждение, но его игра произвела куда более сильное впечатление, а вклад в победу выглядит весомее, нежели вымученные голы Дзюбы с пенальти.