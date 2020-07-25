NEWS.ru представляет символическую сборную по итогам завершившегося чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в которую вошли футболисты, по ходу сезона наибольшее число раз попадавшие в сборную звёзд тура.

Вратарь — Юрий Дюпин

(«Рубин», 5 попаданий в сборную тура)

Конкуренты: Александр Беленов («Уфа», 4), Александр Максименко («Спартак», 3).

Голкиперу казанской команды удалось опередить в нашем рейтинге уфимца Александра Беленова, признанного лучшим вратарём сезона по версии РПЛ. Юрий Дюпин и Беленов провели поровну (по 13) матчей «на ноль» в завершившемся чемпионате, а показатель «Уфы» по пропущенным мячам (24) превосходит цифры «Рубина» (28). Однако оборона «Рубина» не столь прочна и безукоризненна, как уфимская, а потому Дюпину чаще, нежели Беленову, приходилось по-настоящему выручать свою команду по ходу матчей. Поэтому Юрий по праву занимает пост номер один в нашей итоговой символической сборной.

Правый защитник — Марио Фернандес

(ЦСКА, 5)

Конкуренты: Сергей Петров («Краснодар», 4), Владислав Игнатьев («Локомотив», 3), Андрей Малых («Оренбург», 3).

На правом краю обороны, пожалуй, трудно было представить более достойного кандидата, чем русский бразилец. Марио Фернандес уже несколько лет не знает конкуренции на этой позиции ни в сборной России, ни в чемпионате РПЛ. Даже тот факт, что летний финишный отрезок чемпионата после рестарта Марио провёл не столь ярко, не помешал ему получить законное место в сборной звёзд премьер-лиги. Просто на протяжении предыдущих 22 туров московский «армеец» выглядел настолько убедительно, что прилично оторвался от конкурентов по числу попаданий в сборную тура.

Правый центральный защитник — Бранислав Иванович

(«Зенит», 4)

Бранислав ИвановичСергей Лантюхов/NEWS.ru Бранислав ИвановичСергей Лантюхов/NEWS.ru

Конкуренты: Самюэль Жиго («Спартак», 4), Александр Мартынович («Краснодар», 3).

В центре обороны тоже не вызывает никаких вопросов кандидатура петербургского серба. Бранислав Иванович успевал не только «цементировать» защитные порядки «Зенита» по ходу всего чемпионата, но и отметился четырьмя забитыми мячами. Один из них — в ворота ЦСКА сразу после рестарта сезона — стал весомым вкладом в разгромную победу (4:0), после которой второе кряду чемпионство «сине-бело-голубых» не подвергалось уже никаким сомнениям. При этом Иванович получил всего пять жёлтых карточек, то есть пропустил только одну игру из-за дисквалификации. Ну а основную работу зенитовского капитана лучше всего характеризует количество пропущенных командой мячей — лишь 18 в 30 играх.

Левый центральный защитник — Джемал Табидзе

(«Уфа», 4)

Конкуренты: Хёрдур Магнуссон (ЦСКА, 4), Вараздат Ароян («Урал», 3), Иван Ордец («Динамо», 3).

На позиции левого центрального защитника конкуренция в нашем рейтинге получилась весьма острой. Это даже с учётом того, что не добрали условных баллов (то есть реже попадали в сборную тура по ходу сезона) петербуржец Ярослав Ракицкий и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия. В итоге выбор сделан в пользу грузинского легионера «Уфы», опередившего «армейского» исландца Хёрдура Магнуссона, по крайней мере, по двум критериям. Во-первых, для Джемала Табидзе амплуа центрального защитника — основное, тогда как Магнуссон может сыграть и на левом фланге. Во-вторых, уфимцы пропустили на пять мячей меньше ЦСКА (24 против 29), а это тоже весьма существенный показатель. В конце концов, Табидзе по ходу сезона действовал стабильнее.

Левый защитник — Дуглас Сантос

(«Зенит», 3)

Конкуренты: Евгений Чернов («Ростов», 2), Азер Алиев («Уфа», 2).

Между тем на левом фланге обороны в нынешнем сезоне вне конкуренции был Дуглас Сантос. Бразилец из чемпионского «Зенита» тоже, как и Магнуссон, обладает универсализмом, но спектр его умений и навыков значительно шире, нежели у исландца. Сантос по задумке Сергея Семака зачастую смещался в опорную зону, составляя непроходимый дуэт с Вильмаром Барриосом, а затем совершенно безболезненно возвращался на свою бровку в защиту. Гибкая конструкция выглядела тем более ценной, потому как Юрию Жиркову в силу солидного возраста уже сложно было постоянно играть слева в обороне. Дуглас Сантос помогал Семаку с лёгкостью решать эту проблему.

Опорный полузащитник — Гжегож Крыховяк

(«Локомотив», 6)

Гжегож Крыховяк Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конкуренты: Денис Глушаков («Ахмат», 3), Роман Зобнин («Спартак», 3)

С польским хавбеком «железнодорожников» в нынешнем затянувшемся сезоне случилась примерно такая же история, как и с Марио Фернандесом. В осенней части чемпионата Гжегож Крыховяк был однозначно лучшим футболистом РПЛ, блеснув максимально полезной и результативной игрой не только на внутренней арене, но и в некоторых матчах Лиги чемпионов. Именно тогда случились шесть его попаданий в символическую сборную тура от NEWS.ru. После коронапаузы поляк был уже не так заметен на поле, однако набранных до зимних каникул вистов ему вполне хватило, чтобы автоматом получить место в нашей звёздной команде по итогам всего чемпионата.

Центральный полузащитник — Зелимхан Бакаев

(«Спартак», 4)

Конкуренты: Даниил Уткин («Краснодар», 3), Иван Обляков (ЦСКА, 3).

На победу в номинации лучшего второго опорного полузащитника — с акцентом на атакующие действия — претендентов по определению было множество. По той простой причине, что данная позиция подразумевает универсализм кандидатов и их умение хорошо сыграть как глубже к своим воротам, так и со смещением во фланг либо к передней линии. Наиболее яркими примерами подобного универсализма являются два хавбека столичных клубов — спартаковец Зелимхан Бакаев и «армеец» Иван Обляков. В итоге предпочтение было отдано представителю «красно-белых», поскольку он был чуть ярче и стабильнее в целом по сезону, что и нашло отражение в большем количестве попаданий в сборную тура.

Правый атакующий полузащитник — Алексей Миранчук

(«Локомотив», 5)

Конкуренты: Алексей Ионов («Ростов», 3), Рикарду Алвеш («Оренбург», 3), Антон Миранчук («Локомотив», 3).

Умение быть максимально эффективным на нескольких позициях в тактических построениях своей команды — неоспоримый козырь Алексея Миранчука. Хавбек «железнодорожников», забивавший почти в каждом матче после рестарта чемпионата и фактически сохранивший для «красно-зелёных» второе место в таблице и путёвку в Лигу чемпионов, никак не мог остаться вне сборной звёзд РПЛ по нашей версии. Оставалось только найти Алексею подходящую роль в классической расстановке 4-2-3-1. Поскольку и при Юрии Сёмине, и при Марко Николиче лидер «Локо» нередко начинал матчи на правом фланге (или смещался на эту позицию по ходу встречи), мы и отвели Миранчуку эту роль в итоговой «дрим тим».

Центральный атакующий полузащитник — Никола Влашич

(ЦСКА, 7)

Никола Влашич Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конкуренты: Ивелин Попов («Ростов», 4), Даниил Фомин («Уфа», 4).

Ещё один «железобетонный» кандидат в финальную сборную РПЛ по любой версии — хавбек ЦСКА и сборной Хорватии. Хотя сезон для Николы Влашича, как и для всей «армейской» команды, получился неоднозначным. До длительной паузы в чемпионате случались у подопечных Виктора Гончаренко и откровенные провалы, с катастрофического фиаско от «Зенита» начался летний отрезок. Однако затем «красно-синие» преобразились, а Влашич потащил партнёров за собой, трижды (!) подряд попав в нашу сборную тура. Этот спурт помог Николе обойти в заочном споре Крыховяка и остановиться в шаге от титула лучшего футболиста сезона в РПЛ. Но... (читайте ниже)

Левый атакующий полузащитник — Хвича Кварацхелия

(«Рубин», 4)

Конкуренты: Георгий Мелкадзе («Тамбов», 4), Юрий Жирков («Зенит», 3).

Неординарные футболисты с рабочей левой ногой всегда в особой цене, поэтому можно только порадоваться, что ветерану Юрию Жиркову в РПЛ подрастает достойная смена. Георгий Мелкадзе словно обрёл второе дыхание, будучи отданным в аренду в «Тамбов» из «Спартака», однако его самые яркие и результативные матчи случились всё-таки в допандемийный период. А вот Хвича Кварацхелия начал нынешний сезон несколькими запоминающимися матчами ещё при Романе Шаронове, а после прихода на пост главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого стал играть роль первой скрипки в казанской команде. И это в 20 лет! Ждём дальнейшего прогресса Хвичи в следующем сезоне.

Нападающий — Сердар Азмун

(«Зенит», 7)

Конкуренты: Евгений Луценко («Арсенал», 6), Александр Соболев («Спартак», 5), Артём Дзюба («Зенит», 5).