Сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций

Сборные команды России и Венгрии сыграли вничью в матче четвёртого тура Лиги наций в Москве. Таким образом, команда Станислава Черчесова осталась лидером своей группы с 8-ю очками.
Команда Венгрии идёт второй в группе, имея в активе 7 очков. В рамках следующего тура россияне сыграют 15 ноября с Турцией, а Венгрия встретится с командой Сербии.
В первом матче группового этапа Лиги наций, который прошел в Будапеште 6 сентября, победу со счётом 3:2 одержала сборная России.
В параллельном мачте футболисты сборной Турции дома сыграли вничью с командой Сербии в матче группового этапа Лиги наций. Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 2:2.
Как сообщал NEWS.ru, перед встречей в Лиге наций с венграми российская команда 8 октября проиграла товарищеский матч сборной Швеции со счётом 1:2.
В Лиге наций России перед венграми встречалась 11 октября с командой Турции, с которой сыграла вничью 1:1.
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