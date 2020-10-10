Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

https://static.news.ru/photo/e7dcad0e-b70a-11e9-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В третьем туре группового этапа розыгрыша Лиги наций российская сборная на своём поле сыграла вничью с командой Турции — 1:1 (1:0).

На 28-й минуте счёт открыл Антон Миранчук, воспользовавшийся передачей Романа Зобнина.

Ответный мяч на 62-й минуте после розыгрыша штрафного забил Кенан Караман.

В параллельном матче в этой же группе Лиги наций сборная Венгрии в гостях одолела сербов (1:0).

После трёх туров Россия лидирует, набрав 7 очков. На втором месте — Венгрия (6 очков), на третьем — Турция (2). Замыкают таблицу сербы, имеющие одно очко.

14 октября в следующем матче Лиги наций россияне на своём поле сыграют с венграми.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» предложили сократить число команд в АПЛ с 20 до 18. Также по 24 команды будет в Чемпионшипе, третьем и четвёртом дивизионах, в сумме число клубов составит 90.

В то же время Английской футбольной лиге (EFL) предлагается предоставить аванс в размере £250 млн, а также ежегодно отправлять ей 25% от доходов.