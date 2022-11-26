Саудовская Аравия после победы над Аргентиной проиграла Польше на ЧМ-2022 Саудовская Аравия проиграла Польше на ЧМ-2022

Фото: Manu Fernandez/AP/TASS

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: Польша — Саудовская Аравия

Сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч забил хавбек «Наполи» Пётр Зелинськи, он отличился на 39-й минуте. На 45-й саудиты получили право на пенальти, но его не реализовал полузащитник Аль-Давасари, автор гола в ворота сборной Аргентины.

На 82-й минуте окончательный счет остановил лучший польский игрок, форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, это его первый гол на чемпионатах мира.

Таким образом, сборная Польши набрала четыре очка и вышла на первое место в группе C. У Саудовской Аравии осталось три балла. В 22:00 мск начнется матч между Аргентиной и Мексикой, у которых сейчас ноль и одно очко в активе соответственно.

22 ноября сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Тогда после первого тайма фавориты матча вели 1:0 после гола с пенальти (отличился Лионель Месси), однако пропустили два мяча после перерыва.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна и который проходит в зимнее время, в середине европейского футбольного сезона.