Самым проверяемым на допинг клубом РПЛ стал «Локомотив»

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В течение первых двух месяцев со старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало на допинг ряд футболистов. Наиболее проверяемым клубом стал столичный «Локомотив».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА, шестеро футболистов «красно-зелёных» были проверены на запрещённые препараты. Уточняется, что тесты прошли Маринато Гильерме, Владислав Игнатьев, Михаил Лысов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук и Фёдор Смолов. Примечательно, что Гильерме и Жемалетдинов в текущем году уже трижды проходили допинг-контроль и остаются самыми тестируемыми футболистами РПЛ 2020 года.

Что касается других клубов, второе место по числу проверенных на допинг футболистов занял «Зенит» — четверо игроков «сине-бело-голубых» сдавали тесты. Кроме того, было проверено по трое представителей «Спартака» и «Рубина».

За август — сентябрь РУСАДА протестировало 21 футболиста РПЛ. Всего же в 2020 году агентство проверило 44 игрока, при этом из-за пандемии коронавируса тестирования не проводились с апреля по середину июня.

Накануне, 11 октября, стало известно, что полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано заразился коронавирусом. NEWS.ru сообщал, что гвинейский футболист получил положительные результаты тестов на COVID-19.