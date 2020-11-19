Сам не уходит: Черчесов после фиаско в Сербии заговорил об отставке

https://static.news.ru/photo/90ba4cb8-29f8-11eb-8279-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после унизительного поражения от команды Сербии в матче Лиги наций (0:5) заявил, что вопрос об отставке находится не в его компетенции.

Вопрос [об отставке] не ко мне. Мы провели наш турнир, начали хорошо, но закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой, а у нас было много новых игроков, и с листа, видимо, на таком уровне сыграть не всем удаётся, — цитирует Черчесова РИА Новости.

Наставник национальной команды добавил, что считает легкомысленным и неправильным предъявлять претензии молодым футболистам, которые впервые попали в состав и «не могут сделать результат». При этом решение отказаться от услуг бывшего капитана сборной Артёма Дзюбы Черчесов назвал правильным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная России уступила в заключительном матче Лиги наций команде Сербии. А ведь это была решающая встреча, чтобы подняться классом выше и попасть во вторую корзину при жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира-2022. NEWS.ru рассказывает, почему игра нынешней сборной вызывает истерический смех.