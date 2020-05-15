«С Палычем связано возрождение «Локомотива»: экс-футболист клуба о Сёмине

https://static.news.ru/photo/6f530230-a33a-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Косолапов оценил вклад в развитие команды бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

С Палычем изначально связано, можно сказать, возрождение клуба после того, что происходило до его прихода. Два гиганта — Валерий Филатов и Юрий Сёмин — объединились — и «Локомотив» поднялся в элиту российского футбола, — цитирует Косолапова пресс-служба московского клуба.

Косолапов является двукратным обладателем Кубка России в составе «Локомотива».

Контракт Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Руководство клуба не стало продлевать соглашение. С московским клубом Сёмин завоевал 13 трофеев.

Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.