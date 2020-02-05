https://static.news.ru/photo/3d810a2a-4801-11ea-8773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что организация не получала никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу невозможности участия сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали, — цитирует Гануса РИА Новости.

Он подчеркнул, что на данный момент рано делать заявления, так как идёт судебное разбирательство.

Ранее арабский телеканал BeIN Sports заячвил, что WADA уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, писал NEWS.ru.