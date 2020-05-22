Руководитель «Арсенала»: играть без зрителей — болезненный момент

https://static.news.ru/photo/e368ef38-9c1c-11ea-9c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении Премьер-лиги 21 июня. При этом матчи будут проходить без зрителей. Руководитель футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев рассказал, как относится к подобному решению.

Наша ближайшая игра — это домашний матч со «Спартаком». Провести эту встречу со зрителями или без... Тут даже объяснять ничего не надо. Вообще каждая домашняя игра в Туле превращается в праздник, поэтому для нас это очень болезненный момент, — сказал Аджоев в интервью NEWS.ru.

Однако, по его словам, несмотря на то, что играть без зрителей «неприятно», но «рисковать здоровьем людей нельзя».

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