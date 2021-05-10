«Рубин» выразил соболезнования семьям погибших в стрельбе в казанской школе

https://static.news.ru/photo/2c48e952-b241-11eb-8d8e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Рубин» выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175. Пост был опубликован на странице клуба в Twitter.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии № 175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, — говорится в заявлении.

Нападение произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы Татарстана Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

12 мая объявили в республике днём траура. Ранее стало известно, что состояние шестерых пострадавших в перестрелке казанских школьников тяжёлое.