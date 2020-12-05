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Футбол

«Рубин» проявил интерес к полузащитнику «Спартака» Остону Урунову

14:48, 05 декабря 2020
Остон Урунов Остон Урунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рубин» заинтересован в приглашении полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Так, футбольный клуб уже направил соответствующий запрос о трансфере хавбека, передаёт «Бизнес Online». Руководство «Рубина» намерено подписать футболиста уже в январе.

Известно, что в августе 2020 года «Спартак» приобрёл Урунова у «Уфы». Тогда с футболистом был заключён долгосрочный контракт. Сумма трансфера оценивалась в €2 млн.

В текущем сезоне Урунов отыграл шесть матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист не смог отличиться результативными действиями.

Ранее NEWS.ru писал, что московский футбольный клуб ЦСКА проинформировал о заключении нового контракта с хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем.

Так, новое соглашение заключено до окончания сезона-2024/25.

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