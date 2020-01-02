https://static.news.ru/photo/56f27086-2d56-11ea-bb41-fa163e074e61_660.jpg Илья Самошников Фото: FCTorpedoMoscow/facebook.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с крайним защитником и полузащитником Ильёй Самошниковым, сообщает пресс-служка клуба.

22-летний Самошников ранее выступал за московские клубы «Велес», «Арарат», сезон-2018/19 провёл в ярославском «Шиннике». С 1 июля 2019 года выступал за московское «Торпедо»: в 22 матчах в ФНЛ забил один гол и сделал пять голевых передач.

Как ранее писал NEWS.ru, казанский футбольный клуб «Рубин» назначил на должность главного тренера команды российского специалиста Леонида Слуцкого.