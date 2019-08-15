Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать казанский «Рубин» на один миллион рублей.
Причина санкции — систематическое и демонстративное исполнение обязанностей главного тренера казанского клуба Романом Шароновым, — сообщает официальный сайт РФС. Специалист не имеет права занимать данную должность, так как не имеет соответствующей тренерской лицензии категории PRO. Также поплатился и сам Шаронов, которому надо выплатить 200 тысяч рублей.
В РФС предупредили «Рубин», что если дисциплинарный регламент снова будет нарушен, то специалиста могут дисквалифицировать на срок до трех игр.
Ранее News.ru писал, что защитник «Зенита» может продолжить карьеру в чемпионате Италии.