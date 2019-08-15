https://static.news.ru/photo/f56e88da-bf47-11e9-8183-fa163e074e61_660.jpg Роман Шаронов Фото: rubin-kazan.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать казанский «Рубин» на один миллион рублей.

Причина санкции — систематическое и демонстративное исполнение обязанностей главного тренера казанского клуба Романом Шароновым, — сообщает официальный сайт РФС. Специалист не имеет права занимать данную должность, так как не имеет соответствующей тренерской лицензии категории PRO. Также поплатился и сам Шаронов, которому надо выплатить 200 тысяч рублей.

В РФС предупредили «Рубин», что если дисциплинарный регламент снова будет нарушен, то специалиста могут дисквалифицировать на срок до трех игр.

Ранее News.ru писал, что защитник «Зенита» может продолжить карьеру в чемпионате Италии.