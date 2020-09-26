«Рубин» одержал победу над «Ротором» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/14b95982-00f0-11eb-a0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrk/instagram.com

«Рубин» одержал победу над «Ротором» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счётом 3:1 в пользу казанцев.

Счёт в матче был открыт усилиями гостей — на 42-й минуте отличился Джордже Деспотович. Во втором тайме Хвича Кварацхелия удвоил преимущество «Рубина». В свою очередь «Ротор» сумел отыграть один мяч усилиями Джуниора Фламариона. Уже на 75-й минуте Олег Шатов реализовал пенальти и установил окончательный счёт на табло — 3:1.

Примечательно, что с 48-й минуты волгоградцы играли в меньшинстве из-за удаления Армена Манучаряна.

«Рубин» с 14 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. У «Ротора» 2 очка и последняя позиция.

Ранее NEWS.ru писал, что «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 сентября на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

Единственный гол в конце первого тайма забил Фёдор Смолов, замкнувший передачу Антона Миранчука. С 59-й минуты армейцы играли в меньшинстве из-за удаления Кристияна Бистровича.